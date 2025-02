Cile, nuova joint venture franco-canadese per estrarre il litio

La miniera canadese Lithium Chile ha annunciato una nuova joint venture per promuovere un programma di esplorazioni nel Salar di Llamara, nel nord del Paese sudamericano e nel mezzo del deserto di Atacama, una zona ricca di litio e altre terre rare.

La società canadese con sede a Cargary ha annunciato la "riuscita esecuzione di un accordo di joint venture con Eramet, una rinomata azienda mineraria europea con sede a Parigi", secondo quanto riportato dal sito web del quotidiano economico cileno Pulso. L'accordo prevede che Eramet sviluppi un programma di esplorazione per fasi da eseguirsi in 3 o 4 anni. Al completamento di ogni fase, la società francese avrà l'opportunità di aumentare il suo capitale azionario nel settore congiunto dei diritti di estrazione, acquisendo potenzialmente fino al 70% alla fine della terza fase. Tuttavia, ha anche l'opzione di arrivare al 100% del capitale azionario. Lithium Chile avrà diritto a un bonus calcolato "in base alla quantità di risorse equivalenti di carbonato di litio estratto". Il Ceo della società canadese, Steve Cochrane, ha sottolineato che "questa partnership sottolinea il nostro impegno condiviso per promuovere progetti minerari sostenibili in Cile". Lithium Chile si è appena associata al 50% con il gruppo cileno Errázuriz per candidarsi a un 'Contratto speciale di operazione di litio' nel Salar di Coipasa, un esteso bacino endoreico al confine tra il dipartimento boliviano di Oruro e il comune cileno di Colchane.





