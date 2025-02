Cancellata la gara d'appalto per l'idrovia Paraguay-Paraná

Il Governo argentino ha dichiarato nulla la gara d'appalto per privatizzare il suo tratto della via navigabile dei fiumi Paraguay e Paraná. Lo ha annunciato poco fa in una conferenza stampa trasmessa in diretta su televisioni e social media il portavoce della presidenza Manuel Adorni, dopo che all'apertura delle buste si è presentata una sola società, la belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (Deme). "Colpisce che l'unica a presentarsi sia stata l'azienda che ha sollevato accuse di favoritismo. Colpisce anche molto il fatto che, nonostante ci fossero 11 aziende iscritte e molte avessero preparato la documentazione, sia stata presentata solo un'offerta", ha detto Manuel Adorni, aggiungendo che il governo chiederà "alla Commissione argentina per la Difesa della Concorrenza di indagare possibili pressioni dell'unico offerente sulle altre aziende o una presunta associazione illecita a danno dello Stato nazionale e dei produttori argentini".

"Ci hanno accusato di favorire Jan de Nul (anche lei una società belga), l'attuale dragatore che non ha presentato offerte, di essere troppo esigenti, di fare affari incompatibili e di corruzione", ha precisato Adorni, sottolineando che la gara d'appalto era stata "convalidata tre volte dalla giustizia".

La cancellazione della gara, ha concluso, "servirà a dimostrare a tutti gli attori e interessati a future gare d'appalto statali, che saremo implacabili di fronte a qualsiasi tentativo di manipolare i risultati".



