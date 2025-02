Brasile, 21 feriti nel rogo della ditta di costumi di carnevale

E' salito a 21 feriti, di cui 10 in gravissime condizioni, il bilancio dell'incendio divampato questa mattina in una fabbrica di costumi di carnevale a Rio de Janeiro, in Brasile. La direzione dell'ospedale federale Getúlio Vargas ha riferito che le vittime hanno riportato "ustioni al corpo e alle vie respiratorie soprattutto a causa dell'inalazione di fumo caldo". In una dichiarazione alla stampa, il portavoce dei vigili del fuoco ha sottolineato che l'edificio operava senza alcuna autorizzazione e non rispettava le norme di sicurezza previste. Alimentate dalla presenza di grandi quantità di tessuti sintetici e colla, le fiamme hanno in pochi minuti avvolto completamente l'edificio che ospitava la ditta Maximus Confecções. Specializzata nella realizzazione di magliette, nel periodo di carnevale la fabbrica allarga la sua produzione ai vestiti utilizzati dai componenti delle scuole di samba (tra 2.500 e 4.000 per ciascuna scuola) nelle loro sfilate.

A pochi giorni dall'inizio delle sfilate - in programma dal 28 febbraio al 4 marzo - l'incidente è destinato a generare gravi impatti sullo spettacolo del sambodromo. Alcune scuole di samba avevano affidato alla Maximus Confecções la realizzazione di tutti i costumi, mentre altre si erano rivolte alla ditta solo per una parte. Particolarmente colpite sono state Imperio Serrano, Unidos de Bangu, Unidos da Ponte, União do Parque Acarì, Unidos do Porto da Pedra, tutte scuole che militano nella Serie Oro, seconda divisione del carnevale carioca.

Una riunione straordinaria della Liga Rj - organizzazione che riunisce tutte le scuole della serie - è stata convocata per il pomeriggio per valutare la situazione. Dal canto suo il sindaco di Rio, Eduardo Paes, ha informato che nessuna delle società colpite verrà danneggiata e le scuole effettueranno una sfilata 'd'onore' senza correre rischio di essere retrocesse alla serie inferiore.



