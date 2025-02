Bolivia, la società civile protesta contro i contratti sul litio

Organizzazioni della società civile e attivisti ambientali sono arrivati in una marcia di protesta fino al Parlamento di La Paz, in Bolivia, esigendo al governo del presidente della Bolivia, Luis Arce, che siano annullati i contratti di sfruttamento del litio nel Salar di Uyuni stipulati con multinazionali di Cina e Russia. Lo riporta il sito del quotidiano boliviano El Diario.

Il Centro di documentazione e informazione della Bolivia, il Cedib, le fondazioni Jubileo e Solón ed il club di Ginevra, preoccupati per le caratteristiche, condizioni e implicazioni tecniche, economiche, finanziarie e socio-ambientali dei contratti sottoscritti dalla statale Yacimientos de Litio Bolivianos, la Ylb, con le multinazionali Uranium One Group (russa) e Hong Kong Cbc (cinese), hanno emesso un comunicato.

"Abbiamo adempiuto al dovere patriottico di rendere pubbliche le nostre principali osservazioni e obiezioni a detti contratti", si legge nel documento che menziona tra gli altri aspetti che i contratti e i loro allegati presentati in Parlamento, che li sta approvando, sono "incompleti, confusi e incongruenti". Il presidente di Ylb, Omar Alarcón, ha invece difeso oggi il contratto con il consorzio cinese Cbc per la produzione di carbonato di litio per le batterie precisando che "stiamo entrando in un affare sicuro, dove non ci mettiamo soldi".





