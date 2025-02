Amnesty, 'ad Haiti cresce la violenza delle gang sui bambini'

Ad Haiti, i bambini sono vittime di "reclutamento, aggressioni e abusi sessuali" in un contesto di intensificazione della violenza commessa dalle gang: lo sostiene Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi.

Secondo le stime della ong, più di un milione di bambini vivono in zone controllate o influenzate da bande armate ad Haiti, un Paese in preda a una grave crisi politica, umanitaria e di sicurezza.

Amnesty in particolare ha raccolto informazioni su 14 bambini haitiani reclutati dalle organizzazioni criminali per spiare gruppi rivali e la polizia, effettuare consegne, svolgere lavori domestici o lavorare: un coinvolgimento forzato che secondo l'ong sarebbe motivato da "fame o paura". Le gang avrebbero inoltre commesso rapimenti, stupri e aggressioni sessuali durante gli attacchi ai quartieri cittadini o dopo aver preso il controllo di determinate aree.

Il rapporto si basa su una ricerca effettuata tra maggio e ottobre 2024. Sono state condotte interviste nella capitale Port-au-Prince e nei dintorni con 51 bambini di età compresa tra 10 e 17 anni, oltre che con 15 genitori.



