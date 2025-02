Vescovi, 'il Venezuela in mano a un'autocrazia che fa paura'

La Conferenza episcopale venezuelana della Chiesa cattolica ha ribadito la sua posizione critica nei confronti del regime chavista guidato da Nicolás Maduro, accusato di essere alla guida di un'autocrazia che ha gettato i venezuelani nella paura.

Nel corso dell'insediamento dell'Assemblea ordinaria annuale (fino al 14 febbraio), l'episcopato discuterà di vari temi dell'attualità venezuelana, vissuta in un contesto di repressione e persecuzione politica, militarizzazione, crisi migratoria ed egemonia dello chavismo al potere.

Lo stesso presidente della Conferenza episcopale, monsignor Jesús González de Zárate, arcivescovo della città di Valencia, ha sottolineato che il Venezuela "è passato dall'essere un'autocrazia egemonica a un'autocrazia chiusa, con tutte le conseguenze che questo comporta".

Dal 28 luglio, quando si sono svolte le controverse elezioni presidenziali in cui il Consiglio elettorale nazionale al potere ha dichiarato vincitore Nicolás Maduro senza presentare i verbali e sono scoppiate proteste in tutto il Paese, i venezuelani hanno reagito con "paura, perplessità e preoccupazione", ha affermato il prelato.

Le elezioni si sono svolte senza garanzie e Maduro è entrato in carica il 10 gennaio senza dimostrare la sua vittoria, ha affermato il monsignore.

La situazione dei diritti umani nel Paese, gli arresti arbitrari, la grave crisi economica e sociale, il declino della democrazia; e il reale impatto sui comuni cittadini venezuelani delle sanzioni imposte da vari governi al regime chavista (per le sue violazioni della democrazia e persecuzioni politiche) sono all'ordine del giorno della Conferenza, che presenterà un documento pubblico.

Nel frattempo, lunedì sera il potente ministro degli Interni Diosdado Cabello, interrogato in merito alle critiche dei vescovi, ha dichiarato che la gerarchia ecclesiastica fa parte dell'opposizione.

"Non c'è bisogno di fare distinzione tra gerarchia ecclesiastica e opposizione, perché la gerarchia ecclesiastica fa parte dell'opposizione venezuelana"; ha affermato Cabello, citato dai media ufficiali. "Sono attori politici dell'opposizione e la loro opinione è sempre legata ai loro interessi politici e questo non ci sorprende", ha affermato.





