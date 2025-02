Venezuela sul podio dell'Indice di percezione della corruzione

L'ong Transparency International ha presentato ieri l'Indice di Percezione della Corruzione del 2024 con il Venezuela che si colloca al terzo posto tra i Paesi più corrotti del mondo, facendo meglio solo di Sud Sudan e Somalia.

"I punteggi più bassi nel 2024 corrispondono ai Paesi fragili e colpiti da conflitti come il Sud Sudan (8 punti), Somalia (9), Venezuela (10) e Siria (12)", ha affermato Transparency International nella sua analisi rivelando che" in media i Paesi democratici superano i regimi ibridi o autoritari in relazione ai livelli di corruzione percepita".

L'indicatore annuale colloca il Venezuela a 10 punti, tre in meno rispetto al 2023, un calo inarrestabile dal 2017 "in un contesto di impunità generalizzata e totale assenza di indipendenza del Potere Giudiziario".

Dopo il Venezuela, per la prima volta sul podio della corruzione percepita globale, il peggiore Paese del continente americano è il Nicaragua, al nono posto, con 14 punti. Il migliore, ovvero la nazione dove il peso della corruzione è meno sentito dalla popolazione, è l'Uruguay, con 76 punti, che nel 2024 ha scavalcato il Canada, sceso a 75 punti.



