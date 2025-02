Slim sui dazi di Trump, 'non risolvono i problemi degli Usa'

L'imprenditore messicano Carlos Slim ha sostenuto che le possibili misure tariffarie del presidente Donald Trump "non saranno la soluzione migliore per gli Stati Uniti", poiché il Paese importa quasi tutti i prodotti e i dazi genererebbero un'inflazione generale, che a sua volta aumenterebbe i tassi di interesse, rallentando così la crescita economica.

"Il problema economico degli Stati Uniti non può essere risolto con i dazi, ma con una riduzione della spesa", ha affermato durante una conferenza stampa l'uomo più ricco del Messico.

Secondo il fondatore di Grupo Carso, América Móvil e Telmex, è improbabile che Trump applichi tariffe in modo generalizzato, mentre è possibile che lo farà in modo selettivo.

Slim ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno smesso di produrre a causa degli elevati costi della manodopera e quindi le loro aziende si sono spostate in altri Paesi, importando "quasi tutto" e l'applicazione delle tariffe sarebbe molto costosa per i propri consumatori. Per questo motivo, il magnate ritiene che Trump potrebbe riconsiderare l'idea di eliminare definitivamente i dazi, che in definitiva rappresentano solo uno strumento di negoziazione con i suoi partner commerciali.





