Senatore figlio di Bolsonaro vuole indurire le pene per i narcos

Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di destra Jair Bolsonaro, assumerà la guida della commissione per la Pubblica sicurezza del Senato promettendo di adottare una linea dura. Tra le sue proposte, l'aumento della pena per gli accusati di traffico di droga e per coloro che sono coinvolti in risse da stadio tra ultras, nonché la riduzione dell'età per la responsabilità penale.

Forte oppositore del governo del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva, Bolsonaro Jr. vorrebbe responsabilizzare i club di calcio per gli atti di violenza contro atleti e allenatori. La modifica legislativa prevede la perdita del vantaggio di giocare in casa e di punti, multe e persino l'esclusione dalle partite, in caso di violenza.

Un'altra priorità del senatore sarà quella di inasprire le pene per i narcos che usino armi da fuoco. Lo scorso novembre, il Tribunale superiore di giustizia (Stj, equivalente alla Cassazione) ha deciso che il possesso o il porto di un'arma da fuoco da parte dei trafficanti non può essere considerato un reato autonomo perché si tratta di un "mezzo strumentale" per consentire o facilitare lo spaccio.



