Noboa denuncia irregolarità nelle presidenziali in Ecuador

Il presidente uscente e candidato alla rielezione in Ecuador Daniel Noboa ha denunciato "gravi irregolarità" nel primo turno delle elezioni presidenziali nel Paese, svoltosi la scorsa domenica.

Nel corso di un'intervista con una radio locale il capo dello stato conservatore - che forte di un 44,15% dei voti ottenuti affronterà al ballottaggio la sfidante di sinistra Luisa Gonzalez fermatasi al 43,95% - ha sostenuto che lo spoglio dei voti ha evidenziato incongruenze in diverse province, in contrasto con i risultati preliminari forniti dall'Organizzazione degli stati americani (Osa).

Di contro la missione elettorale dell'Unione europea (Ue) ha affermato di non aver riscontrato alcuna prova di irregolarità o brogli.

Secondo Noboa organizzazioni criminali avrebbero portato avanti azioni intimidatorie per inquinare il voto in alcune province del Paese, da anni sprofondato in una grave crisi di sicurezza interna.



