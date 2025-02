Ministro Bolivia,'arresteremo Morales appena lascerà Cochabamba'

La polizia boliviana aspetta che l'ex presidente Evo Morales si allontani dal suo 'feudo' politico di Cochabamba per potere eseguire l'ordine di arresto spiccato a suo carico per i presunti reati di violenza sessuale su minore e traffico di esseri umani. Lo ha detto il ministro dell'Interno Eduardo Del Castillo, ripreso da Infobae, evidenziando che la polizia ha già ricevuto "l'ordine operativo" per procedere alla cattura dell'ex capo dello stato (2006-2019) ma "aspettiamo che lasci quella regione". Sin dall'avvio dell'inchiesta a suo carico, lo scorso ottobre, Morales è rimasto quasi esclusivamente nella regione di Cochabamba, roccaforte politica e sindacale del leader dei coltivatori di coca, dove secondo le autorità vive protetto da una stretta maglia di sicurezza composta da membri della comunità rurale locale.

La richiesta di arresto per Morales è stata emessa del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Tarija dopo che l'ex capo dello stato ha snobbato a gennaio per la seconda volta la convocazione davanti al magistrato per rispondere delle accuse che gli vengono mosse.

Morales è indagato dallo scorso ottobre per una presunta relazione intima tenuta con una 15enne attivista di un movimento giovanile di sinistra dalla quale nel 2016 avrebbe avuto anche un figlio. L'ex presidente denuncia il procedimento a suo carico come parte di un complotto ordito ai suoi danni dal capo dello stato in carica e suo ex delfino, Luis Arce, per impedirgli di candidarsi per un nuovo mandato presidenziale.



