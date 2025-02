Messico, dazi ingiustificati, surplus Usa su acciaio e alluminio

Il ministro dell'Economia messicano Marcelo Ebrard ha affermato oggi che gli Stati Uniti hanno una bilancia commerciale favorevole con il Messico per quanto riguarda acciaio e alluminio, per cui i dazi del 25% su questi prodotti imposti dal presidente Donald Trump sarebbero insoliti, poiché "in genere vengono imposti a Paesi con cui c'è un deficit, quindi nel nostro caso sarebbero ingiustificati".

Il funzionario ha descritto la misura come una "cattiva idea" e ha affermato che si consulterà con le controparti americane sulla questione. "La prossima settimana — ha affermato — contatterò personalmente il responsabile del commercio negli Stati Uniti per esporre le argomentazioni del Messico".

"Il presidente Trump a volte parla di buon senso e lo prendiamo in parola: buon senso, non zappate sui piedi, non distruggere ciò che abbiamo costruito negli ultimi 40 anni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA