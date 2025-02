Lotta agli incendi forestali, sospesa la partnership Brasile-Usa

C'è anche la partnership tra le autorità statunitensi e brasiliane per la lotta agli incendi forestali tra i progetti sospesi a causa del congelamento dei fondi alla cooperazione internazionale dell'Usaid voluto dal presidente Usa Donald Trump.

Grazie al programma di prevenzione degli incendi - creato con un accordo nel 2021 - sono stati realizzati in tutto 51 corsi di formazione da parte di istruttori del servizio forestale statunitense (Usfs) in favore di pompieri dell'Istituto brasiliano dell'Ambiente (Ibama) e indigeni. Nel periodo sono stati formati oltre 3mila specialisti tra vigili del fuoco e leader comunitari appartenenti alle popolazioni originarie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA