La first lady brasiliana Janja in Vaticano da Papa Francesco

La first lady brasiliana Janja Lula da Silva sarà ricevuta da Papa Francesco domani in Vaticano, in un incontro a cui parteciperà anche il ministro dello Sviluppo Sociale e della Lotta alla Fame, Wellington Dias.

Tra i temi dell'incontro ci sarà l'Alleanza globale contro la fame, un'iniziativa lanciata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante il Vertice del G20 a Rio de Janeiro, oltre ad altre questioni sociali e umanitarie.

Mercoledì Janja parteciperà anche all'evento "Sbloccare il potenziale dell'Alleanza globale contro la fame e la povertà", che segna il primo atto ufficiale dell'iniziativa guidata dal governo brasiliano.

Inoltre, a Roma Janja incontra le autorità della Federazione Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad), un organismo delle Nazioni Unite che si occupa di politiche di sicurezza alimentare.

Il presidente e Janja hanno incontrato il Papa l'ultima volta in Puglia, in Italia, nel giugno dello scorso anno, durante il Vertice del G7, e l'incontro di mercoledì rafforza la vicinanza del governo brasiliano alla Santa Sede.



