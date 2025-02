Incendio in un grattacielo a Buenos Aires, oltre 100 evacuati

Un violento incendio è scoppiato questo pomeriggio in un grattacielo di Puerto Madero. I vigili del fuoco e i soccorsi si sono recati sul posto per domare le fiamme e assistere i residenti. Oltre cento persone sono state evacuate. Lo riporta l'emittente argentina Tn. Le fiamme sono divampate all'undicesimo piano della Torre Renoir II, e il fuoco si è esteso fino al quindicesimo piano dell'edificio che ne conta in totale trenta. Finora non si sa con certezza cosa abbia causato l'incendio, ma la prima ipotesi è che si tratti di un guasto all'aria condizionata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA