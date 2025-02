Il presidente Bukele promuove investimenti in El Salvador

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, accompagnato dalla moglie Gabriela, ha incontrato i membri del Consiglio imprenditoriale dell'Alleanza per l'Iberoamerica (Ceapi) per promuovere gli investimenti nel Paese.

"El Salvador — ha detto il capo dello Stato — era considerato la capitale mondiale degli omicidi. Ora è la nazione più sicura dell'emisfero occidentale e quest'anno chiuderemo come una delle più sicure al mondo".

Uno dei punti rilevanti presentati ai membri del Ceapi è stata l'attrazione di nuove iniziative nel settore turistico.

"In termini di turismo, siamo la seconda destinazione in più rapida crescita al mondo e la prima nell'emisfero occidentale", si legge nell'account X della presidenza della Repubblica.





