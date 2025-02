Brasile,ministro Difesa a favore dell'indulto per accusati golpe

Il ministro della Difesa del Brasile José Múcio si è detto a favore della concessione dell'indulto per i responsabili di "atti di minore gravità" nell'ambito del tentativo di colpo di stato consumato l'8 gennaio 2023 da parte di sostenitori dell'ex presidente conservatore Jair Bolsonaro. Nel corso di un'intervista nel programma Roda Viva in onda su Tv Brasil, Múcio sostenuto che una soluzione del genere aiuterebbe a "pacificare il Paese".

"C'è chi ha rotto una sedia e chi ha effettivamente organizzato il colpo di stato", solo questi ultimi dovrebbero "pagare", ha affermato. "Penso che liberare una persona non molto coinvolta sia un modo per pacificare questo Paese. Nessuno sopporta più questo radicalismo. Siamo sempre alla ricerca di un colpevole.

E' meglio evitare la vendetta", ha aggiunto.

In un altro passaggio dell'interista il ministro ha elogiando il ruolo svolto dalla maggioranza delle Forze armate nel corso dell'assalto e delle devastazioni delle sedi di presidenza, parlamento e Corte suprema, e precisato che i vertici militari si sono rifiutati di appoggiare i movimenti golpisti della destra e sono stati per questo criticati. Tuttavia il ministro ha auspicato che i pochi i militari coinvolti nelle trame sovversive indagati siano giudicati per le loro azioni.



