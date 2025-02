Brasile, 'non saremo passivi nei negoziati con gli Usa sui dazi'

Il governo del Brasile negozierà un eventuale aumento dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da parte degli Stati Uniti senza adottare una posizione docile o passiva. Lo ha detto il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, nel corso di un'intervista con il portale Uol.

"La via migliore per procedere è sempre la negoziazione. Una guerra commerciale non è nell'interesse di nessuno, ma non possiamo essere passivi", ha affermato l'ex diplomatico. "Non parlo di minacce, ma di avere pronte opzioni per poter reagire.

Questo è il gioco del commercio internazionale", ha aggiunto.

Dopo l'annuncio dell'istituzione di una tariffa del 25% su acciaio e alluminio esportati verso Stati Uniti da tutti i Paesi del mondo annunciato da Trump, Brasilia ha avviato uno studio sui prodotti e servizi statunitensi su cui potrebbero essere intraprese iniziative a titolo di 'reciprocità'. Le opzioni saranno portate al tavolo dei negoziati.

Nel 2024 le esportazioni brasiliane di ferro e acciaio verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 5,7 miliardi di dollari, pari al 48% del totale del settore. Il Brasile è stato il secondo fornitore di acciaio degli Usa con un volume di 4,08 milioni di tonnellate, pari al 15,5% di tutto ciò che gli Stati Uniti hanno acquistato dall'estero.

Quanto all'alluminio, il prodotto inviato negli Usa rappresenta il 16% delle esportazioni del Paese nel mondo. In generale gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale del Brasile, dietro solo alla Cina, con un volume di scambi bilaterali di quasi 81 miliardi di dollari nel 2024.



