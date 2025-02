Aerei di Maduro atterrati negli Usa per rimpatriare gli espulsi

I primi due aerei della compagnia di stato venezuelana Conviasa sono arrivati poco fa nella base aerea militare statunitense di Fort Bliss, a El Paso, in Texas per iniziare i voli di rimpatrio dei migranti venezuelani, come parte di un accordo negoziato dall'amministrazione Trump con il presidente del paese sudamericano, Nicolás Maduro. Lo hanno riferito i media di Caracas.

I due Embraer 190 di fabbricazione brasiliana, ciascuno con una capacità di 104 passeggeri, sono atterrati per iniziare i voli di espulsione nell'ambito del piano "Ritorno alla patria", riferisce la televisione Globovisión. I due voli, YV2944 e YV3071, hanno fatto scalo a Cancún, in Messico, prima di atterrare sul suolo statunitense con la scritta "Plan Vuelta a la Patria".

L'accordo è stato negoziato un paio di settimane fa a Caracas con una mossa a sorpresa dall'inviato speciale di Trump per la risoluzione dei conflitti, Richard Grenell, e dallo stesso Maduro. Grenell ha portato con sé anche sei connazionali "tenuti in ostaggio" dal governo di Maduro, che li aveva accusati di essere terroristi.

I due voli odierni potrebbero essere i primi di molti visto che ad aprile scadono i permessi temporanei con cui sono protetti circa 600.000 cittadini venezuelani residenti negli Stati Uniti, che potrebbero essere espulsi.



