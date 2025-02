Perù, assassinato l'ex parlamentare fujimorista Óscar Medelius

L'ex parlamentare (1995-2000) Óscar Medelius, 69enne avvocato, è stato assassinato poco fa nel distretto della capitale Lima, Carabayllo, mentre stava guidando in mezzo al traffico.

Secondo le informazioni del canale televisivo Canal N, Medelius è stato ucciso da 20 colpi di pistola esplosi da sicari che lo hanno avvicinato su una motocicletta.

Le prime indagini, riporta il sito de El Comercio, indicano un possibile regolamento di conti, anche se le autorità non hanno ancora confermato il movente del crimine.

Le telecamere di sicurezza hanno catturato il momento in cui i delinquenti hanno intercettato l'ex parlamentare a cui hanno sparato senza dire una parola, perforando anche la carrozzeria e distruggendo i vetri del veicolo su cui viaggiava.

La polizia peruviana ha messo in sicurezza la scena del crimine e sta raccogliendo le prove mentre è già stata aperta un'inchiesta dalla procura del Perù.

Nel 2000, Medelius era stato accusato di aver partecipato alla falsificazione delle firme per registrare il movimento "Perù 2000", l'alleanza elettorale con cui Alberto Fujimori cercava una seconda rielezione alla presidenza. Amico di Vladimiro Montesinos e fujimorista di ferro, Medelius fu ricercato e latitante dal 2001 fino al 2008, quando fu estradato dagli Stati Uniti dov'era stato arrestato l'anno prima.

In quanto avvocato dell'investitore cinese Lin Yun Yo e dell'uomo d'affari Francisco Lora Morgan, nel 2018 fece rumore sui media peruviani un suo incontro con l'ex presidente peruviano (2018-2020), Martín Vizcarra.



