Nel 2024 utili record per le banche in Messico

Nel 2024 le banche messicane hanno registrato un altro anno di profitti massimi: 288,34 miliardi di pesos (circa 13,5 miliardi di euro).

Secondo un rapporto della Commissione nazionale per le banche e i valori, la cifra è superiore dell'1,4% in termini reali rispetto ai 272 miliardi e 672 milioni di pesos registrati nel 2023 (circa 12,8 miliardi di euro).

I profitti sono stati realizzati in un contesto di alti tassi di interesse, che hanno lasciato agli intermediari finanziari maggiori entrate dalla riscossione del pagamento dei crediti, che hanno raggiunto circa 84,3 miliardi di euro.

Per la prima volta dal 2019 — e senza contare il 2020, anno segnato dalla pandemia di Covid-19 e dai suoi effetti collaterali — il tasso di crescita degli utili delle banche private che operano in Messico non è stato superiore a quello dell'economia del Paese.



