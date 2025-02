Messico, 'serve più impegno negli Usa contro l'uso di droga'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato oggi che gli Stati Uniti devono fare la loro parte per combattere l'uso e lo spaccio di droga sul loro territorio. Nella conferenza stampa mattutina, il capo dell'esecutivo del Paese latinoamericano ha affermato che l'obiettivo del suo governo è quello di ridurre la violenza ed ha spiegato che in questo processo diminuiranno anche la produzione di stupefacenti e il loro commercio. "Lavoriamo quotidianamente per impedire la produzione, la distribuzione e la violenza che si generano a causa di questa situazione e della lotta tra i gruppi criminali", ha detto Sheinbaum.



