Lula moltiplica i viaggi in Brasile contro il calo di consensi

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, continuerà i suoi viaggi di lavoro sul territorio nazionale, questa settimana, come parte della strategia di comunicazione del governo per invertire il suo declino di popolarità nei sondaggi. Una delle prossime tappe sarà la città amazzonica di Belém, dove visiterà i cantieri per la Cop30, in programma dal 10 al 21 novembre.

Dopo la visita nel capoluogo del Pará, il leader progressista si recherà a Macapá, nello stato di Amapá, dove venerdì dovrebbe inaugurare unità abitative a prezzi accessibili.

Oggi Lula dovrebbe discutere con il nuovo ministro della Segreteria della comunicazione sociale (Secom), Sidônio Palmeira, le azioni da intraprendere per recuperare il consenso dell'opinione pubblica. In quest'ottica, la scorsa settimana il capo dello Stato ha compiuto missioni anche negli stati di Rio de Janeiro e Bahia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA