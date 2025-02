In Messico139 arresti in 3 giorni di operazioni al confine Usa

Nei primi tre giorni dell''Operazione frontiera Nord', sono state arrestate 139 persone e sequestrate più di mezza tonnellata di droga, armi, veicoli e denaro contante, ha riferito il gabinetto di sicurezza federale del Messico.

La manovra è un'iniziativa del governo del Paese latinoamericano, che ha schierato 10.000 membri della Guardia Nazionale al confine settentrionale, in accordo con il governo della nazione vicina, per combattere il traffico di droga, di armi e l'immigrazione illegale.

"Dall'inizio dell'operazione, il 5 febbraio, sono state arrestate 139 persone e confiscate 82 armi da fuoco (28 provenienti dagli Stati Uniti), 12.515 cartucce di vari calibri, 437 caricatori, 26 chilogrammi di marijuana, 440 chilogrammi di cocaina, 538 chilogrammi di metanfetamina, 8 chilogrammi di fentanyl, 90.775 pesos (circa 4.300 euro), 109 veicoli e 16 proprietà", si legge in un rapporto.



