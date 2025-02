In Ecuador il candidato Noboa festeggia, risultato straordinario

Il candidato conservatore e presidente uscente dell'Ecuador, Daniel Noboa (Adn), ha brindato al vantaggio, seppur risicato, sulla sua avversaria al primo turno elettorale, la progressista Luisa Gonzalez (Rc), con cui si confronterà di nuovo al ballottaggio di aprile.

In un messaggio pubblicato sul suo profilo X, Noboa ha sottolineato di aver ottenuto un risultato "che non si vedeva da anni", quello di vincere contro tutti i partiti tradizionali e "consolidarsi come prima forza" nella nuova Assemblea nazionale.

"Grazie per la speranza ed il coraggio di essere tornati a credere", ha aggiunto, ricordando che da ora fino al secondo turno del 13 aprile sarà fortemente impegnato nella campagna elettorale.



