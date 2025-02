El Salvador: Bukele, 'non c'è opposizione senza Usaid'

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha affermato che "non c'è opposizione senza i soldi dell'Usaid", l'agenzia governativa degli Stati Uniti per gli aiuti internazionali i cui fondi sono stati congelati per ordine di Donald Trump.

Accanto a una foto che mostra un esiguo gruppo di manifestanti radunati davanti a un edificio, il capo dello Stato ha scritto su X: "Oggi l'intera opposizione locale ha indetto un grande raduno contro l'attività mineraria. All'appello hanno aderito tutti i partiti politici, insieme al 90% di tutte le Ong, università, chiese e gruppi di attivisti. Hanno condotto una campagna di un mese sui principali organi di informazione e sui social media, hanno ottenuto il sostegno dei quotidiani più influenti del Paese, hanno scelto un giorno festivo (domenica) in modo che nessuno dovesse lavorare, hanno organizzato eventi preparatori e molto altro. Ecco cosa hanno ottenuto".

"È chiaro che non c'è opposizione senza i soldi dell'Usaid", conclude il post.

Alla protesta davanti alla Biblioteca nazionale di El Salvador hanno partecipato studenti, alcuni membri della Federazione studentesca salvadoregna e del Blocco di ribellione e resistenza popolare.

L'Assemblea legislativa ha revocato il divieto di estrazione dei metalli il 23 dicembre 2024. La Chiesa cattolica si è unita ai movimenti che criticano il provvedimento.

Dopo la sua seconda vittoria elettorale, nel febbraio 2024, Bukele ha dichiarato che l'opposizione è stata "polverizzata" ed ha affermato che El Salvador sarebbe stata la prima democrazia con un unico partito politico. Dopo la riduzione del numero dei deputati da 84 a 60, gli schieramenti contrari al governo si sono ritrovati con solo tre seggi.



