Ecuador, primo exit poll: Noboa 50,12%; González 42,21%

Secondo il primo exit poll, condotto dallo statistico Diego Tello per l'azienda Estrategas, reso noto poco fa dalla televisione TeleAmazonas Ecuador, il presidente uscente e candidato, Daniel Noboa, di destra, avrebbe ottenuto alle presidenziali di oggi il 50,12% dei suffragi, mentre l'avvocatessa Luisa González, di sinistra, si sarebbe fermata al 42,21%. Tra tutti gli altri 14 candidati, due hanno ottenuto meno del 2% e 12 molto meno dell'1%.

Si tratta di un exit poll con un margine di errore di 2,98 punti percentuali in più o in meno condotto su un campione di 28 mila interviste, ha fatto sapere lo stesso Tello poco fa.





