Colombia, ministra dell'Ambiente si dimetterà dopo la Cop16

La ministra dell'Ambiente della Colombia, Susana Muhamad, ha proposto al presidente Gustavo Petro di consentirle di restare in carica fino al 3 marzo e concludere il suo mandato nell'esecutivo - come richiesto dal capo dello Stato a tutti i membri del suo governo per poter effettuare un rimpasto - solo al termine dei lavori della prossima COP16 di Roma in programma dal 25 al 27 febbraio.

Secondo Muhamad, la sua permanenza alla guida del ministero è una "necessità" visto che nella conferenza sul clima di Roma saranno adottate "decisioni che non era stato possibile definire nel corso della precedente riunione ospitata a Cali" e che hanno ottenuto un risultato "solo grazie a complesse negoziazioni" gestite dalla ministra nel ruolo di presidente della COP.

"Sotto la sua guida abbiamo imparato il valore dell'autonomia nel processo decisionale politico, il coraggio necessario per la verità, l'esercizio della politica basato sulla convinzione e guidato dai principi", ha aggiunto Muhamad nella sua lettera a Petro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA