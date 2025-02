Città del Messico, 5 persone uccise a colpi di pistola in strada

La capitale del Messico ha vissuto momenti di terrore, quando da un pick-up Toyota Tacoma bianco un gruppo di criminali ha sparato su un gruppo di persone, uccidendone 5, tre uomini e due donne tra i 21 e i 37 anni. Le vittime stavano bevendo una birra in strada, nel centro del quartiere di San Miguel, nel vecchio villaggio di Míxquic, nel comune di Tlahuac, celebre per le sue festività del Giorno dei Morti, riporta El País.

La strage è avvenuta poco dopo la mezzanotte. Diversi soggetti sono scesi dal pick-up con armi corte e lunghe, le vittime hanno cercato di fuggire, ma i criminali hanno sparato.

Una sesta vittima, un uomo di 20 anni, è stato ferito da tre proiettili nell'addome e uno alla coscia, ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

La polizia di Città del Messico ha analizzato i video delle telecamere di sicurezza nell'area per individuare gli assassini e, poco fa, il ministro della sicurezza dei cittadini della capitale, Pablo Vázquez, ha detto che "ci sono già alcune piste investigative che informeremo al momento opportuno", riporta il sito Excelsior.



