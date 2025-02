Brasilia preoccupata per l'aumento dei dazi Usa sull'acciaio

Cresce la preoccupazione nel governo brasiliano in vista della probabile istituzione di una tariffa del 25% su acciaio e alluminio esportati verso Stati Uniti, come annunciato dal presidente statunitense Donald Trump.

Mentre fonti della presidenza e del ministero degli Esteri riferiscono dell'avvio di uno studio sui prodotti e servizi statunitensi su cui potrebbero essere intraprese iniziative a titolo di 'reciprocità' per l'elevazione dei dazi, il capo della diplomazia di Brasilia, Mauro Vieira, ha affermato che si pronuncerà sul caso solo quando ci saranno annunci concreti da Washington. "Posso commentare solo cose concrete. Aspettiamo che vengano annunciate", ha detto Vieira a margine di un evento sulla governance dell'intelligenza artificiale, insieme al direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a Parigi, in Francia.

Secondo i dati della Camera di commercio Brasile-Stati Uniti, nel 2024 le esportazioni brasiliane di ferro e acciaio verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 5,7 miliardi di dollari, pari al 48% del totale del settore. Lo scorso anno, il Brasile è stato il secondo fornitore di acciaio degli Stati Uniti, avendo esportato 4,08 milioni di tonnellate, pari al 15,5% di tutto ciò che Washington ha acquistato dall'estero. Quanto all'alluminio gli Stati Uniti rappresentano il 16% delle esportazioni di Brasilia.

Le autorità brasiliane ritengono quasi certo che Washington farà pressione sull'esecutivo di Luiz Inacio Lula da Silva affinché elimini la tariffa del 18% sulle importazioni di etanolo dagli Usa.

Durante il suo primo mandato, Trump ha applicato tariffe extra su acciaio e alluminio brasiliani, accettate senza ritorsioni dall'allora presidente Jair Bolsonaro.

Complessivamente, gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale del Brasile, dietro solo alla Cina, con un volume di scambi bilaterali - con saldo a favore degli Usa - di quasi 81 miliardi di dollari nel 2024. Il paese rappresenta il 12% delle esportazioni brasiliane e il 15,5% delle importazioni.



