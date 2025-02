Sono sudamericani la metà dei migranti registrati in Messico

Dei 925 mila cittadini stranieri che nei primi otto mesi dello scorso anno sono arrivati in Messico, il 48% proviene da Venezuela, Ecuador, Colombia e Perù. Di questi, i venezuelani rappresentano la diaspora maggiore, con 266.846 ingressi registrati tra gennaio e agosto dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati disponibili della Segob, il ministero degli Interni messicano. Seguono gli ecuadoriani (92.487), i colombiani (59.434) e i peruviani (25.769).

Le statistiche ufficiali consultate dal quotidiano messicano Excélsior, che le pubblica oggi sul suo sito, indicano che la migrazione irregolare dall'America del Sud ha superato per la prima volta quella che arriva dall'America Centrale e dai Caraibi. Honduras, Guatemala, El Salvador e Nicaragua concentrano infatti 243.318 arrivi, mentre da Haiti e Cuba si sono registrati 68.927 ingressi in Messico, dove è invece aumentata in modo esponenziale la migrazione dal Venezuela nel 2024.

Secondo la Segob, nei primi otto mesi dello scorso anno uno su quattro stranieri in situazione irregolare in Messico è venezuelano mentre, da gennaio ad agosto 2023, il ministero degli Interni messicano ne aveva registrati appena 21.169.





