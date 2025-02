Perù: salvate 123 donne sfruttate sessualmente da una gang

La polizia peruviana ha salvato 123 donne, tra cui tre minorenni, sfruttate sessualmente da una fazione della gang venezuelana Tren de Aragua. Lo hanno reso noto le autorità.

L'operazione ha avuto luogo nella notte tra venerdì e sabato a Lima, la capitale del Perù, e ha mobilitato centinaia di agenti di polizia. Ne è conseguito l'arresto di 23 presunti membri dell'organizzazione criminale. Gli agenti sono riusciti a "salvare tre vittime minorenni e 120 presunte vittime adulte", ha affermato la polizia in una nota, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo le autorità, gli arrestati sono membri di una "fazione" della gang Tren de Aragua, chiamata Los Hijos de Dios, che opera in Perù dal 2021. A gennaio 2024, la polizia peruviana aveva già salvato 40 ragazze che venivano sfruttate sessualmente sui social network dalla stessa organizzazione criminale.

Secondo le autorità, la gang Tren de Aragua è stata creata nel 2014 nello stato venezuelano di Aragua, ma è ormai presente in diversi paesi del Sud America, tra cui Colombia, Perù e Cile.





