Ecuador, il presidente uscente e candidato Noboa ha votato

Il presidente uscente e candidato alla presidenza dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha votato nelle elezioni generali che oggi rinnovano anche il Parlamento. Lo ha fatto poco dopo l'apertura dei seggi, alle 7.25 del mattino, nella scuola Antonio Moya di Olón, comune della provincia occidentale di Santa Elena, poco distante da casa sua e a 50 chilometri da Guayaquil, la città dove ha chiuso la campagna elettorale, riporta il sito Primicias.

Il presidente è arrivato al seggio con la moglie, Lavinia Valbonesi e ha votato accompagnato da suo figlio, Álvaro Noboa, indossando occhiali da sole, una camicia bianca e pantaloni neri. Dopo il voto, Noboa ha mostrato la scheda elettorale ai media presenti e ha salutato tra gli applausi senza rilasciare dichiarazioni per partire alla volta di Quito, la capitale dell'Ecuador dove aspetterà i risultati in un hotel nella capitale.

Noboa, del partito di destra Azione democratica nazionale, l'Adn, è in testa agli ultimi sondaggi insieme all'avvocatessa 47enne Luisa González, del partito di sinistra Revolucion Ciudadana, dell'ex presidente Rafael Correa.



