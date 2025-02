Ecuador, exit poll a partire dalle 17 locali, le 23 in Italia

Per le elezioni generali di oggi in Ecuador, saranno tre le agenzie demoscopiche che, a partire dalle ore 17 locali di oggi, 9 febbraio, le 23 in Italia, potranno pubblicare i primi risultati non ufficiali del voto ottenuti attraverso exit poll.

Il Consiglio elettorale ecuadoriano, il Cne, ne aveva approvate quattro, ovvero Tendeco, Viempsa, Diego Tello e Cedatos, tuttavia quest'ultima ha deciso di non partecipare agli exit poll, adducendo preoccupazioni per la sicurezza del suo personale in alcune aree del paese sudamericano, informa il sito di Metro Ecuador.

Tendeco, Viempsa e Diego Tello sono dunque le uniche tre società autorizzate a intervistare gli elettori all'interno dei seggi, oltre a fornire alle autorità dettagli sulla dimensione e sulla formula del loro campione, al fine di garantire che il loro margine di errore non superi il ±3%. Inoltre, hanno presentato un formato di scheda elettorale non ufficiale, di colore diverso da quello utilizzato nel processo elettorale, con il logo o il nome della società che ha condotto il sondaggio.





