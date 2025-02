Colombia, si è dimessa la ministra dell'Ambiente

La ministra dell'Ambiente della Colombia, Susana Muhamad, ha annunciato poco fa in un'intervista a "Los Danieles" (canale Youtube dei giornalisti Daniel Samper Pizano, Daniel Coronell e Daniel Samper Ospina) che si è dimessa a causa della nomina di Armando Benedetti come capo dello staff presidenziale, assicurando che il presidente Gustavo Petro è già in possesso della sua lettera di dimissioni. Lo riporta il quotidiano El Tiempo.

"È una decisione difficile, ovviamente non si tratta di sbattere semplicemente la porta", ha detto Muhamad, ambientalista e politologa, in riferimento alle sue dichiarazioni al Consiglio dei ministri trasmesso in diretta dalla televisione colombiana martedì scorso in cui aveva dichiarato: "non posso sedermi a questo tavolo con Armando Benedetti".

Con la sua partenza, non solo se ne va una delle figure più vicine al presidente Petro, il suo "braccio ambientale" ma anche uno dei volti più apprezzati sia all'interno del governo che a livello internazionale che era riuscita portare a Cali la XVI Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, lo scorso anno.



