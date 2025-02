Panama, la Cina protesta per il ritiro dalla Via della Seta

Il vice ministro degli Esteri cinese, Zhao Zhiyuan, ha convocato l'ambasciatore di Panama a Pechino, Miguel Humberto Lecaro Barcenas, per esprimere "solenni rimostranze" riguardo alla decisione del paese centroamericano di non rinnovare il Memorandum d'Intesa sulla cooperazione con la Cina nell'ambito dell'Iniziativa Belt and Road, la cosiddetta Via della Seta.

Lo rende noto l'agenzia Xinhua, precisando che l'incontro e le "solenni rimostranze" hanno avuto luogo ieri, un giorno dopo che Panama aveva confermato la sua decisione di lasciare la Via della Seta.

"La Cina rispetta la sovranità e l'integrità territoriale di Panama, e sostiene l'uguaglianza tra i paesi di tutte le dimensioni, il rispetto reciproco e la credibilità negli impegni", ha detto Zhao, aggiungendo che la Cina "si oppone fermamente agli Stati Uniti che minano arbitrariamente le relazioni tra Cina e Panama (...) attraverso pressioni e minacce".

Lecaro, secondo l'agenzia cinese Xinhua, ha detto che Panama valuta la sua relazione con la Cina e che riferirà prontamente al suo governo.



