Cnr, 'ampliamo la nostra collaborazione con il Messico'

Accompagnata da una delegazione di nove persone, la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza, è in Messico per un fitto programma di incontri istituzionali.

"La visita — ha detto all'ANSA — ha come scopo principale il rafforzamento dei contatti con l'Istituto nazionale di Antropologia e Storia e la collaborazione con varie università, tra cui l'Unam e l'Università Autonoma di Guadalajara, nei settori del patrimonio culturale, della storia e dell'archeologia".

"Crediamo — ha aggiunto — che il Messico possa avere un ruolo molto importante nell'ambito del consolidamento e dell'ampliamento della collaborazione con il mondo scientifico italiano, anche in seguito alla creazione del ministero della Scienza, delle Scienze umane, della Tecnologia e dell'Innovazione, con particolare attenzione a settori come il patrimonio culturale, la fisica, le scienze della vita, la chimica, la biologia molecolare e cellulare e la ricerca sui vaccini".

La delegazione del Cnr che accompagna la presidente è composta da direttori di vari dipartimenti e istituti, inclusi quelli di chimica, medicina e bioeconomia, "con l'intento di stabilire relazioni durature e significative".

"Nel corso degli incontri - ha sottolineato Carrozza - la reazione del Messico è stata molto positiva, con un'ottima accoglienza e un forte interesse da parte delle università e dei centri di ricerca nel collaborare con le nostre istituzioni, evidenziando l'importanza della diplomazia scientifica nel rafforzare i legami tra i due Paesi".



