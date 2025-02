Catatumbo, Maduro propone a Petro una zona economica binazionale

Nel mezzo di una crisi umanitaria iniziata il 16 gennaio scorso da gruppi armati illegali per il controllo del Catatumbo, regione dove si produce circa il 15% della cocaina colombiana, il presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha annunciato al canale televisivo statale, Vtv, la volontà di creare una "grande zona economica binazionale" tra i due paesi sudamericani.

Maduro ha spiegato a Vtv che l'area coprirebbe il dipartimento colombiano di Norte de Santander, che include la regione del Catatumbo, e gli stati venezuelani di Táchira e Zulia, con l'obiettivo di dare "uno sviluppo economico ed un raccolto decente che sostituisca (la droga) agli uomini e alle donne" che vivono in questo spazio di confine, riporta la radio venezuelana Unión Radio.

Maduro ha aggiunto che il suo piano vuole "portare istruzione, alfabetizzazione, cultura, sport e lo sviluppo sociale" perché "i dolori e la violenza della Colombia sono anche i nostri, vogliamo che sani i suoi dolori e le sue ferite, può contare su di noi al di là delle differenze".

Secondo gli ultimi dati del difensore civico e del governo del dipartimento di Norte de Santander, nel Catatumbo gli scontri hanno provocato fino ad ora la morte di circa sessanta persone, oltre a causare lo sfollamento di più di 50mila colombiani, riporta il sito all news in lingua spagnola Infobae.





