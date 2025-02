Violenza ad Haiti, il Kenya fa arrivare altri 144 poliziotti

Altri 144 poliziotti sono arrivati ;;dal Kenya ad Haiti per aggiungersi alla missione multinazionale supportata dall'Onu per combattere la violenza delle gang. Gli agenti (120 uomini e 24 donne) rafforzeranno i 600 già schierati nella nazione caraibica. I nuovi poliziotti kenyoti si uniranno alle unità speciali messe a disposizione dalla Polizia nazionale haitiana.

È il secondo contingente straniero ad arrivare in pochi giorni, dopo i 60 ufficiali salvadoregni giunti martedì. Nairobi aveva precedentemente inviato 400 agenti a dicembre e oltre 200 il mese scorso.

Haiti lotta da anni contro le azioni delle bande armate e l'instabilità politica. Lunedì, la capitale è stata nuovamente immersa nel panico a seguito delle minacce di Jimmy Cherizier, noto come 'Barbecue', capo della coalizione di gang 'Vivre Ensemble' (Vivere insieme),



