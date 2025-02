Sindaco Rio de Janeiro, 'sia la capitale onoraria del Brasile'

Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha chiesto che il governo federale riconosca all'iconica città carioca il titolo di capitale 'onoraria' del Brasile. La metropoli, scelta come capitale dell'impero portoghese dal 1808 e rimasta successivamente centro amministrativo, è stata sostituita nel 1960 dopo l'edificazione di Brasilia. "L'allontanamento della capitale da Rio de Janeiro, seguito dalla fusione forzata dello stato di Guanabara (in precedenza distretto federale) con lo Stato di Rio de Janeiro nel 1975, è considerato un fattore determinante nel declino economico della città. Tra le ragioni c'è la mancanza di compensazione per la perdita dei fondi costituzionali che pagavano i servizi di base della città", ha scritto il sindaco su X. Evidenziando l'importanza di Rio de Janeiro a livello federale "propongo che il nostro Presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, tramite un decreto federale, riconosca Rio come città federale e le conceda il titolo di capitale onoraria del Brasile. Questo è un primo e generoso passo verso la riparazione dello stato di cose creato dalla dittatura. Dopo tutto, come capitale nazionale, la Città Meravigliosa rimane la seconda capitale di tutti i brasiliani e la prima di tutti i carioca", ha concluso il sindaco.



