Messico agli Usa, 'combattete i criminali nel vostro Paese'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha invitato il governo degli Stati Uniti a iniziare a combattere la criminalità organizzata nel proprio territorio, dopo che l'ufficio dell'Attorney general ha annunciato una serie di misure che mirano ad eliminare completamente i cartelli transnazionali.

"Iniziate dal vostro Paese. Certo che ci coordineremo e collaboreremo, ma come ho detto il 5 febbraio, non accettiamo interferenze e da parte nostra non ci sarà mai subordinazione, dobbiamo cooperare", ha affermato il capo dell'esecutivo.

Nella conferenza stampa mattutina a Palazzo Nazionale, Sheinbaum ha fatto riferimento alle attività di distribuzione del fentanyl nel territorio del Paese vicino, una volta che questa droga sintetica attraversa il confine.

"C'è moltyo da fare negli Usa: come arriva lì il fentanyl o qualsiasi altra droga? Chi è responsabile della loro distribuzione e vendita oltre confine? Come mai in Messico ci sono armi esclusive dell'esercito degli Stati Uniti?, ha chiesto.

La presidente ha aggiunto che il decreto emesso dall'ufficio del procuratore Usa non è chiaro, per cui bisognerà attendere per conoscerne i dettagli.



