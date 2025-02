Lula, Bolsonaro sa solo mentire nessun beneficio per il Brasile

La visita del presidente progressista brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), nello stato di Bahia dove ha inaugurato alcune opere, è stata anche occasione per lanciare alcune frecciate al suo predecessore, il conservatore Jair Bolsonaro (Pl), che ha definito "una persona che sa solo mentire".

Lula, in viaggio dopo quasi due mesi di convalescenza per un intervento chirurgico alla testa, non ha nominato apertamente il leader di destra, ma i riferimenti sono stati chiari quando ha parlato delle prossime elezioni presidenziali del 2026.

"Lui (riferendosi a Bolsonaro) - ha affermato Lula - sa solo mentire, non ha mai fatto nulla. In ogni stato in cui vado , chiedo cosa abbia fatto il governo precedente. Non ha costruito una strada, un ponte, e Bahia, nel Nordest, ne è un esempio. Ha passato tutta la vita a mentire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA