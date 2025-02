L'Fmi torna a interessarsi all'economia venezuelana dopo 18 anni

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), è tornato a interessarsi dell'economia venezuelana: secondo un comunicato dell'organizzazione economica internazionale, oggi, 7 febbraio, "lo staff tecnico dell'organizzazione ha informato il Consiglio esecutivo sui recenti sviluppi economici in Venezuela", aggiungendo che "si tratta di una procedura standard per i paesi membri le cui consultazioni ai sensi dell'Articolo IV sono significativamente ritardate".

L'Articolo IV prevede valutazioni periodiche delle economie dei paesi membri del Fmi, solitamente sulla base di dati credibili e verificabili forniti dalle stesse autorità economiche. Questo produce proiezioni sulla crescita economica, l'inflazione, il reddito pro capite, il debito e altri indicatori chiave usati per valutare la salute finanziaria di un paese ed il suo posizionamento sui mercati.

Il Venezuela spesso nasconde e ritarda il rilascio di dati chiave sulla performance dell'economia venezuelana e dal 2017, quando Maduro ha decretato una moratoria unilaterale sul debito estero che supera i 165 miliardi di dollari (queste le stime degli economisti privati), è fuori dal sistema finanziario internazionale.

Il Fmi fa notare nel comunicato che le consultazioni sul Venezuela hanno un ritardo di 18 anni e un mese, dopo che nel 2007 l'allora presidente Hugo Chávez decise di uscire dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale.

Nonostante questo, in qualità di membro fondatore, da tempo Caracas chiede all'Fmi il versamento di 5 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo, i cosiddetti Dsp, una valuta contabile usata dal Fondo Monetario Internazionale.



