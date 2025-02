La Repubblica Dominicana consegna a Rubio un aereo di Maduro

La Repubblica Dominicana ha consegnato al Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, in visita nel paese caraibico, un aereo che era stato sequestrato dalle autorità locali nel settembre 2024 ed usato dal presidente venezuelano Nicolás Maduro per l'ultima volta nel dicembre 2023 per partecipare ad un vertice del Caricom, la Comunità dei paesi caraibici.

Di fabbricazione francese e con una capacità per 18 passeggeri, l'aereo è stato soprannominato in Venezuela "l'aereo di Delcy Rodríguez", la vicepresidente del governo di Caracas, poiché era lei che lo usava di più nei suoi viaggi internazionali, riporta il sito all news in lingua spagnola Ntn24.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha sostenuto al momento del sequestro, lo scorso settembre, che è stato acquistato illegalmente per 13 milioni di dollari tramite una società fantasma e contrabbandato poi dagli Stati Uniti perche fosse usato dal presidente e dalla vicepresidente del Venezuela.

È il secondo aereo venezuelano che gli Stati Uniti sequestrano negli ultimi mesi e la consegna è avvenuta durante la visita di Rubio a Santo Domingo, nell'ultima tappa del suo tour in cinque nazioni di Centro America e Caraibi.

Nei prossimi 45 giorni la nave sarà trasferita a Miami, secondo quanto spiegato dai funzionari statunitensi al sito in lingua spagnola del sito Voice of America.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA