In 15 giorni deportati in Messico dagli Usa 11mila migranti

Dal 20 gennaio, giorno in cui Donald Trump ha assunto per la seconda volta la presidenza degli Stat Uniti, il Messico ha accolto 10.964 migranti espulsi dal Paese vicino. 8.425 sono cittadini messicani e 2.539 di altre nazionalità, ha affermato oggi la presidente Claudia Sheinbaum.

Una settimana dopo l'insediamento del tycoon, Sheinbaum aveva riferito che erano arrivate 4.094 persone, sottolineando, in quell'occasione, che non si era verificato un aumento "sostanziale" dei casi.

Secondo i dati ufficiali, durante il governo dell'ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), il Messico ha accolto fino a 6.500 persone espulse dagli Stati Uniti alla settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA