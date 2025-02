Il governo argentino aumenta il salario delle forze di sicurezza

Il governo dell'Argentina ha annunciato un aumento di stipendio del 5% per gli appartenenti alla polizia federale, della gendarmeria, alla guardia costiera e alle altre forze di sicurezza del Paese. Lo anticipa Infobae, precisando che la misura sarà pubblicata nelle prossime ore in Gazzetta ufficiale.

Gli aumenti saranno già in busta paga a partire da marzo. In seguito l'esecutivo stabilirà ulteriori aumenti specifici in base alle differenti funzioni di ciascun corpo di polizia.

Ai poliziotti del servizio penitenziario federale verrà riconosciuta la stessa retribuzione delle altre forze nazionali, poiché il governo ha rilevato differenze arbitrarie negli stipendi di questo personale.

In ultimo il ministero della Sicurezza prevede un aumento di salario per i vertici delle forze armate, della gendarmeria, della guardia costiera e per gli alti funzionari di polizia,



