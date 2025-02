Elezioni in Ecuador, sfida a due tra l'uscente Noboa e Gonzalez

Con 14 candidati fermi sotto l'1% nei sondaggi elettorali, la partita per le presidenziali in Ecuador sarà uno scontro a due tra il capo dello stato uscente, il 37enne conservatore Daniel Noboa, e la 47enne avvocatessa di sinistra Luisa Gonzalez, sostenuta dall'ex presidente Rafael Correa (2007-2017).

Lo scenario per le elezioni del prossimo 9 febbraio è dunque lo stesso della tornata del 2023 quando dopo essere finito dietro al primo turno con il 23% dei voti, contro il 34% di Gonzalez, Noboa strappò l'elezione al ballottaggio con il 52% delle preferenze, diventando il più giovane presidente dell'Ecuador.

Stavolta il favorito al primo turno è Noboa ma secondo le stime dei media locali è difficile che riesca a superare il 40% delle preferenze o a superare del 10% l'avversaria, condizioni necessarie per vincere al primo turno. Noboa si presenta davanti all'elettorato dopo quattordici mesi di governo caratterizzati da una "linea dura" contro il dilagare della criminalità organizzata nel Paese, condizionati da una crisi energetica che ha reso necessari lunghi blackout elettrici quotidiani e con una serie di criticate azioni, anche all'interno del governo, che gli sono valse l'accusa di avere un "atteggiamento dittatoriale".

González cerca di guidare il ritorno della sinistra al potere dopo 8 anni come prima donna presidente in Ecuador. Con passato contadino e l'orgoglio della professionista che si è fatta da sé, l'ex deputata ha presentato un programma progressista.

Tuttavia, vista la sua fervente fede cristiana, è stata criticata dalla sinistra per la contrarietà alla depenalizzazione dell'aborto.



