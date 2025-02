Costa Rica, la Banca Centrale stima il Pil a +4,1% nel 2025

La Banca Centrale del Costa Rica (Bccr) ha pubblicato le sue previsioni sull'andamento dei settori economici del Paese per il 2025.

Secondo il 'Rapporto sulla politica monetaria', la crescita prevista del Pil per quest'anno è del 4,1%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto all'espansione osservata nel 2024.

Nelle stime per settori economici, la Bccr colloca al primo posto il comparto dei trasporti e dello stoccaggio, con una crescita media stimata del 7,6% per il 2025 e il 2026. Nel 2024, questo settore ha raggiunto il 7,8%, consolidandosi come il più dinamico. Altre attività con incrementi significativi saranno i servizi alle imprese (+5,7% in consulenza, pubblicità, supporto legale e contabile) e la produzione manifatturiera (+4,2%).





