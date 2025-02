Argentina, produzione giù del 9,4% nel 2024 ma è boom a dicembre

L'Argentina lo scorso dicembre ha visto la sua produzione manifatturiera crescere dell'8,4% dopo 18 mesi consecutivi di cali che le hanno fatto chiudere il 2024 con un meno 9,4% rispetto al 2023.

È questa la sintesi dei dati sulla produzione nazionale dall'Indec, l'Istituto nazionale di statistica del Paese sudamericano.

L'indice della produzione industriale manifatturiera (Ipi manifatturiero) argentina è calato del 9,4% rispetto al 2023. Ma a dicembre, 12 dei 16 settori sono cresciuti, tra cui spiccano il +31,3% dei "macchinari e attrezzature", il +33,4% dei "mobili", e il +68,1% degli "strumenti e dispositivi" mentre in calo del 13,9% sono i "prodotti minerali non metallici", legati alle costruzioni. Ed è infatti molto negativo l'indicatore sintetico dell'attività di costruzione, l'Isac, in calo del 27,4% rispetto al 2023 e nel cui settore, tra gennaio e novembre 2024, l'occupazione è scesa del 17,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'indice di produzione industriale mineraria (Ipi minerario) è invece cresciuto del 6% rispetto al 2023 con un aumento nell'estrazione di petrolio greggio del 10,6% grazie alle cosiddette fonti non convenzionali ma, soprattutto, del 47% in quella dei minerali per la fabbricazione di prodotti chimici e dell'82,6% (nel mese di dicembre 2024 rispetto al dicembre 2023), in quella del carbonato di litio.



