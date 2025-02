Presentato piano per ampliare il sistema elettrico messicano

Il governo messicano ha presentato il 'Piano per il rafforzamento e l'ampliamento del sistema elettrico nazionale', che prevede l'aggiunta di 29.074 megawatt alla capacità installata, con un investimento complessivo di 22,4 miliardi di dollari.

Il progetto, presentato durante la conferenza stampa mattutina della presidente Claudia Sheinbaum, comprende inoltre 46 miliardi di dollari per le reti di trasmissione e 3,6 miliardi per la distribuzione. Il governo coinvolgerà il settore privato per accelerare la transizione energetica e garantire la stabilità del sistema.

Durante l'esposizione, la ministra dell'Energia, Luz Elena González, ha spiegato che tra gli obiettivi c'è quello di raggiungere una copertura internet gratuita superiore al 97% e di portare l'elettricità a più di 500.000 case che ancora non ne sono dotate.

Emilia Esther Calleja Alor, direttrice generale di Cfe, ha sottolineato che questa azienda statale fornisce attualmente il 22,5% dell'energia pulita del Messico e che, con l'attuazione del piano, la percentuale salirà al 38%. La modernizzazione di 16 centrali idroelettriche, tra cui La Villita nel Michoacán e Zimapán nell'Hidalgo, contribuirà alla produzione di altri 535,6 megawatt senza aumentare il consumo di acqua, migliorando l'efficienza operativa.



